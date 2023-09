Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger schicken Xiaomi am Mittwochnachmittag ins Plus

So bewegt sich Xiaomi

Die Aktie von Xiaomi gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 1,43 EUR zu.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,7 Prozent auf 1,43 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Xiaomi-Aktie sogar auf 1,45 EUR. Bei 1,43 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 59.539 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Bei 1,62 EUR markierte der Titel am 02.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 13,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 25,30 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Xiaomi gewährte am 29.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,15 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,06 CNY je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,01 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 67.354,91 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 70.170,88 CNY US-Dollar umgesetzt.

Die Xiaomi-Bilanz für Q3 2023 wird am 21.11.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Xiaomi-Aktie in Höhe von 0,525 CNY im Jahr 2023 aus.

