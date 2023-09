Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag mit Einbußen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ OTC-Handel verbilligte sie sich um 3,6 Prozent auf 1,47 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 23:20 Uhr ging es für die Xiaomi-Aktie nach unten. Im NASDAQ OTC-Handel fiel das Papier um 3,6 Prozent auf 1,47 USD. Zwischenzeitlich weitete die Xiaomi-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,45 USD aus. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 1,48 USD. Über NASDAQ OTC wurden im bisherigen Handelsverlauf 126.412 Xiaomi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 1,77 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 20,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 25.10.2022 Kursverluste bis auf 1,05 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,57 Prozent würde die Xiaomi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Xiaomi am 29.08.2023 vor. Das EPS lag bei 0,15 CNY. Im letzten Jahr hatte Xiaomi einen Gewinn von 0,06 CNY je Aktie eingefahren. Xiaomi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 67.354,91 CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.170,88 CNY erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 21.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Xiaomi-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,525 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Xiaomi-Aktie: Xiaomi leidet unter schwacher Nachfrage

Ausblick: Xiaomi legt Quartalsergebnis vor

Untersuchung gegen Tesla-Konkurrenten BYD: BYD soll in Indien Einfuhrsteuern unterschlagen haben