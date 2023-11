Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag freundlich

Kurs der Xiaomi

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Im Tradegate-Handel gewannen die Xiaomi-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Um 16:05 Uhr stieg die Xiaomi-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 1,78 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Xiaomi-Aktie bei 1,79 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,78 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 72.383 Stück.

Bei 2,03 EUR erreichte der Titel am 15.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 28.11.2022 Kursverluste bis auf 1,14 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 36,02 Prozent Luft nach unten.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Xiaomi am 20.11.2023. Es stand ein EPS von 0,19 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Xiaomi noch ein Gewinn pro Aktie von -0,06 CNY in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Xiaomi im vergangenen Quartal 70.894,41 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xiaomi 70.474,27 CNY umsetzen können.

Xiaomi dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 19.03.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Xiaomi-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,640 CNY je Aktie.

