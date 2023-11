Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Vormittag seitwärts

Blick auf Xiaomi-Kurs

Die Aktie von Xiaomi hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 1,78 EUR zeigte sich die Xiaomi-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:15 Uhr die Xiaomi-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 1,78 EUR. Im Tageshoch stieg die Xiaomi-Aktie bis auf 1,78 EUR. Das Tagestief markierte die Xiaomi-Aktie bei 1,76 EUR. Bei 1,78 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25.933 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.11.2023 bei 2,03 EUR. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 14,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,14 EUR. Dieser Wert wurde am 28.11.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Xiaomi am 20.11.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,19 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,06 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 70.894,41 CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 70.474,27 CNY umgesetzt.

Am 19.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,640 CNY je Xiaomi-Aktie.

