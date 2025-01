Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi schießt am Dienstagnachmittag hoch

Xiaomi im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 5,9 Prozent auf 4,85 EUR.

Die Aktie legte um 16:05 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 5,9 Prozent auf 4,85 EUR zu. Die Xiaomi-Aktie legte bis auf 4,85 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,67 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 315.555 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 4,85 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,00 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,43 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 240,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Xiaomi-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

Am 18.11.2024 äußerte sich Xiaomi zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Xiaomi ein EPS von 0,21 HKD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 100,66 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,54 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.03.2025 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Xiaomi ein EPS in Höhe von 0,817 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Tencent-Aktie knickt ein: Tencent auf US-Blacklist gesetzt

Xiaomi-Aktie schließt stark: Xiaomi-Kunden erhalten Zugang zu Ladestationen von NIO und Co.

Apple profitiert nicht von starkem Smartphone-Markt-Wachstum