Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi fällt am Vormittag tief

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Xiaomi. Der Xiaomi-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 7,1 Prozent auf 6,55 EUR.

Die Xiaomi-Aktie musste um 09:20 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 7,1 Prozent auf 6,55 EUR abwärts. Die Xiaomi-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,30 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,36 EUR. Zuletzt wechselten 174.993 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 27.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,15 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,48 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 77,40 Prozent würde die Xiaomi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Am 18.11.2024 äußerte sich Xiaomi zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Xiaomi ein EPS von 0,21 HKD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 100,66 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 76,54 Mrd. HKD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 18.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Xiaomi-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 24.03.2026.

Experten taxieren den Xiaomi-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,871 CNY je Aktie.

