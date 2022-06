Xiaomi Aktie News: Xiaomi tendiert am Nachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Xiaomi 1,73 EUR

Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 28.06.2022 16:22:00 Uhr 4,8 Prozent im Plus bei 1,74 EUR. Die Xiaomi-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,75 EUR aus. Bei 1,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 160.396 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 17.07.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,09 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,70 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 1,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 39,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 19.05.2022 äußerte sich Xiaomi zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,02 CNY je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Xiaomi ebenfalls 0,31 CNY je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,59 Prozent auf 73.351,50 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 76.882,20 CNY umgesetzt.

Am 24.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Xiaomi-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,762 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

