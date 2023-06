Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi steigt am Mittwochmittag

Blick auf Xiaomi-Kurs

Die Aktie von Xiaomi gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Xiaomi-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 1,26 EUR.

Um 11:37 Uhr konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,6 Prozent auf 1,26 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Xiaomi-Aktie bei 1,27 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 1,24 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 74.092 Xiaomi-Aktien.

Am 29.06.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,75 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xiaomi-Aktie 39,36 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 1,06 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 15,20 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xiaomi am 24.05.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Xiaomi ein EPS von -0,02 CNY je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xiaomi in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 59.477,13 CNY im Vergleich zu 73.351,50 CNY im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.08.2023 erfolgen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,412 CNY je Xiaomi-Aktie.

