Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi verteidigt am Nachmittag Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Xiaomi-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 1,43 EUR.

Die Xiaomi-Aktie wies um 15:57 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 1,43 EUR. Im Tageshoch stieg die Xiaomi-Aktie bis auf 1,45 EUR. Der Kurs der Xiaomi-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,42 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,43 EUR. Der Tagesumsatz der Xiaomi-Aktie belief sich zuletzt auf 169.776 Aktien.

Am 02.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 1,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,26 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.10.2022 bei 1,06 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie.

Am 25.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,17 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,06 CNY je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 59.477,13 CNY in den Büchern – ein Minus von 15,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xiaomi 70.170,88 CNY erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Xiaomi am 29.08.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Xiaomi-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,450 CNY je Aktie.

