Notierung im Blick

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagmittag nahezu unverändert

28.08.25 12:05 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagmittag nahezu unverändert

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Frankfurt-Handel bei 5,85 EUR.

Xiaomi
5,85 EUR
Kaum Ausschläge verzeichnete die Xiaomi-Aktie im Frankfurt-Handel und tendierte um 11:45 Uhr bei 5,85 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Xiaomi-Aktie sogar auf 5,87 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Xiaomi-Aktie bis auf 5,78 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,78 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 15.076 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Gewinne von 26,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,08 EUR. Dieser Wert wurde am 07.09.2024 erreicht. Abschläge von 64,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 HKD im Jahr 2024.

Xiaomi ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,50 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,41 Prozent auf 125,13 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.11.2025 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,62 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

