Xiaomi-Aktie aktuell: Xiaomi auf grünem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 2,26 EUR. Im Tageshoch stieg die Xiaomi-Aktie bis auf 2,27 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,27 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 31.667 Stück.

Am 01.09.2020 markierte das Papier bei 2,94 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Am 21.11.2019 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,97 EUR.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Xiaomi-Gewinn in Höhe von 0,725 HKD je Aktie aus.

Xiaomi Corp. ist ein chinesischer Elektronik-Hersteller, der sich auf die Produktion preiswerter Smartphones fokussiert. Dabei vertreibt das Unternehmen Smartphones der Marken Mi und Redmi sowie Notebooks der Mi-Reihe und Smartwatches. Außerdem produziert Xiaomi weitere elektronische Geräte, insbesondere im Bereich SmartHome.

