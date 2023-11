Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Xiaomi-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 1,82 EUR nach oben.

Die Xiaomi-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:17 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 1,82 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Xiaomi-Aktie bei 1,83 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,82 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 98.592 Xiaomi-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,03 EUR erreichte der Titel am 15.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,74 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.11.2022 bei 1,14 EUR. Mit Abgaben von 37,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Xiaomi am 20.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,06 CNY je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 70.894,41 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 70.474,27 CNY umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Xiaomi wird am 19.03.2024 gerechnet.

In der Xiaomi-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,642 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

