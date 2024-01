Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Xiaomi

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 1,1 Prozent auf 1,56 EUR ab.

Die Xiaomi-Aktie notierte um 15:53 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 1,56 EUR. Die Xiaomi-Aktie sank bis auf 1,56 EUR. Bei 1,57 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 239.137 Xiaomi-Aktien.

Am 15.11.2023 markierte das Papier bei 2,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xiaomi-Aktie 30,19 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 1,16 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.06.2023). Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 35,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Xiaomi ließ sich am 20.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Xiaomi ein EPS von -0,06 CNY je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 70.894,41 CNY – ein Plus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xiaomi 70.474,27 CNY erwirtschaftet hatte.

Am 19.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,983 CNY je Aktie in den Xiaomi-Büchern.

