Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi reagiert am Vormittag positiv

Aktie im Blick

Die Aktie von Xiaomi gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Xiaomi-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 4,0 Prozent auf 5,08 EUR.

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 4,0 Prozent auf 5,08 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Xiaomi-Aktie bis auf 5,08 EUR. Bei 4,92 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Der Tagesumsatz der Xiaomi-Aktie belief sich zuletzt auf 86.822 Aktien.

Am 29.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,08 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 1,43 EUR fiel das Papier am 05.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 71,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xiaomi 0,000 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 18.11.2024 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Xiaomi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,21 HKD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 76,54 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 100,66 Mrd. HKD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.03.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,817 CNY je Xiaomi-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Tencent-Aktie knickt ein: Tencent auf US-Blacklist gesetzt

Xiaomi-Aktie schließt stark: Xiaomi-Kunden erhalten Zugang zu Ladestationen von NIO und Co.

Apple profitiert nicht von starkem Smartphone-Markt-Wachstum