Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagvormittag in Grün

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Xiaomi. Zuletzt wies die Xiaomi-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ OTC-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 1,67 USD nach oben.

Um 23:20 Uhr stieg die Xiaomi-Aktie. In der NASDAQ OTC-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 1,67 USD. Die Xiaomi-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,70 USD. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 1,70 USD. Zuletzt wechselten 29.821 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 16.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2,20 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,89 Prozent hinzugewinnen. Am 24.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xiaomi-Aktie 24,46 Prozent sinken.

Für Xiaomi-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Am 21.11.2023 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi -0,06 CNY je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 70.894,41 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.474,27 CNY in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.03.2024 veröffentlicht.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Xiaomi-Gewinn in Höhe von 0,674 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Konkurrenz für Tesla: Projektoren, Kühlschränke & Co. - Chinesische EV-Hersteller setzen sich mit neuen Technologien von Rivalen ab

China-Wirtschaft unter Druck: Sind Apple-Aktien und Tesla-Aktien an der NASDAQ nicht länger "sichere Investments"?

KI-Wettrennen zwischen China und den USA: Chinas OpenAI-Konkurrent wird von Alibaba, Tencent & Co. unterstützt