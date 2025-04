Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 5,33 EUR abwärts.

Die Xiaomi-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 15:48 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 5,33 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Xiaomi-Aktie bei 5,30 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 5,37 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 90.460 Xiaomi-Aktien.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR an. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 27,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 1,69 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 68,29 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xiaomi-Aktionäre 0,000 HKD je Wertpapier.

Am 18.03.2025 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,20 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 48,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 117,88 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 79,18 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 21.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,34 CNY je Xiaomi-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Xiaomi-Aktie gefragt: Xiaomi plant wohl Forschungs- und Entwicklungszentrum in Deutschland

Xiaomi-Aktie baut Gewinne nach Analystenlob noch weiter aus

Xiaomi-Aktie stark, Apple-Aktie erholt: Xiaomi zieht im chinesischen Smartphone-Markt an Apple vorbei