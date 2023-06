Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagmittag tiefer

Kursverlauf

Die Aktie von Xiaomi gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Xiaomi-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 1,26 EUR ab.

Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 11:38 Uhr um 0,7 Prozent auf 1,26 EUR ab. Das Tagestief markierte die Xiaomi-Aktie bei 1,26 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 1,26 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 107.342 Xiaomi-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.06.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 37,94 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 25.10.2022 Kursverluste bis auf 1,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 15,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 24.05.2023 lud Xiaomi zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal -0,02 CNY je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xiaomi in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 59.477,13 CNY im Vergleich zu 73.351,50 CNY im Vorjahresquartal.

Am 23.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Xiaomi-Aktie in Höhe von 0,412 CNY im Jahr 2023 aus.

