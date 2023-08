Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi steigt am Mittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt ging es für das Xiaomi-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 1,50 EUR.

Um 12:03 Uhr wies die Xiaomi-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 1,50 EUR nach oben. Die Xiaomi-Aktie legte bis auf 1,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,46 EUR. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 342.801 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 8,00 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2022 auf bis zu 1,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,00 Prozent.

Xiaomi gewährte am 25.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Xiaomi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 CNY je Aktie gewesen. Xiaomi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59.477,13 CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.170,88 CNY erwirtschaftet worden waren.

Am 21.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2023 0,450 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

