Xiaomi Aktie News: Xiaomi stärker

Das Papier von Xiaomi legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 3,8 Prozent auf 2,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Xiaomi-Aktie bisher bei 2,24 EUR. Mit einem Wert von 2,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 112.964 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.01.2021 bei 3,85 EUR. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,11 EUR. Dieser Wert wurde am 26.11.2021 erreicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,986 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Xiaomi Corp. ist ein chinesischer Elektronik-Hersteller, der sich auf die Produktion preiswerter Smartphones fokussiert. Dabei vertreibt das Unternehmen Smartphones der Marken Mi und Redmi sowie Notebooks der Mi-Reihe und Smartwatches. Außerdem produziert Xiaomi weitere elektronische Geräte, insbesondere im Bereich SmartHome.

Tesla-Konkurrenz aus der Smartphone-Branche: 2024 sollen die ersten Xiaomi-Elektrofahrzeuge vom Band rollen

Unangefochten: Apple erwirtschaftet 75 Prozent der weltweiten Smartphone-Gewinne

Xiaomi heuert Experten wegen Litauen-Zensur-Warnung an

