Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gibt am Vormittag nach

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 2,7 Prozent auf 1,51 EUR.

Um 09:20 Uhr ging es für die Xiaomi-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 2,7 Prozent auf 1,51 EUR. Bei 1,51 EUR markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 1,52 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 83.602 Xiaomi-Aktien.

Am 15.11.2023 markierte das Papier bei 2,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xiaomi-Aktie 34,43 Prozent zulegen. Bei 1,16 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 23,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 20.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,19 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Xiaomi noch ein Gewinn pro Aktie von -0,06 CNY in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 70.894,41 CNY, während im Vorjahreszeitraum 70.474,27 CNY ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Xiaomi am 19.03.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,983 CNY je Xiaomi-Aktie.

Redaktion finanzen.net

