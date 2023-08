Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi springt am Vormittag hoch

Kurs der Xiaomi

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Xiaomi. Zuletzt wies die Xiaomi-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ OTC-Sitzung ging es für das Papier um 5,2 Prozent auf 1,60 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Xiaomi-Aktie konnte um 23:20 Uhr im NASDAQ OTC-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,2 Prozent auf 1,60 USD. Die Xiaomi-Aktie legte bis auf 1,63 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,57 USD. Zuletzt wechselten 66.360 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 1,77 USD. Mit einem Zuwachs von 10,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.10.2022 bei 1,05 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Xiaomi am 25.05.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,17 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,06 CNY je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xiaomi in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,24 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 59.477,13 CNY im Vergleich zu 70.170,88 CNY im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 21.11.2023 dürfte Xiaomi Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Xiaomi-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,454 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Xiaomi-Aktie: Xiaomi leidet unter schwacher Nachfrage

Ausblick: Xiaomi legt Quartalsergebnis vor

Untersuchung gegen Tesla-Konkurrenten BYD: BYD soll in Indien Einfuhrsteuern unterschlagen haben