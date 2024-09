Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gewinnt am Mittag an Fahrt

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Xiaomi. Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 2,57 EUR.

Die Xiaomi-Aktie konnte um 12:02 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 2,57 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Xiaomi-Aktie sogar auf 2,63 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,63 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 166.886 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2,63 EUR) erklomm das Papier am 30.09.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xiaomi-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.10.2023 bei 1,40 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 45,59 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 21.08.2024 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,16 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 95,95 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,21 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die Xiaomi-Bilanz für Q3 2024 wird am 19.11.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Xiaomi ein EPS in Höhe von 0,763 CNY in den Büchern stehen haben wird.

