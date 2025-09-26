Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Xiaomi im Blick

Die Aktie von Xiaomi zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Xiaomi-Aktie zuletzt im Frankfurt-Handel bei 5,94 EUR.

Anleger zeigten sich um 16:07 Uhr bei der Xiaomi-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Frankfurt-Handel nahezu unverändert bei 5,94 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Xiaomi-Aktie bei 5,94 EUR. Der Kurs der Xiaomi-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,86 EUR nach. Mit einem Wert von 5,87 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 60.868 Stück gehandelt.

Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.10.2024 (2,52 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Verlust von 57,57 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Am 19.08.2025 hat Xiaomi die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,22 HKD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 125,13 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 30,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 24.11.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Xiaomi-Aktie in Höhe von 1,62 CNY im Jahr 2025 aus.

