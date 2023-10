Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi springt am Montagmittag hoch

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Xiaomi gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Xiaomi-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 7,4 Prozent auf 1,73 EUR.

Um 12:03 Uhr wies die Xiaomi-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 7,4 Prozent auf 1,73 EUR nach oben. Die Xiaomi-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,74 EUR aus. Mit einem Wert von 1,71 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 647.997 Xiaomi-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 1,74 EUR markierte der Titel am 30.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 0,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,11 EUR. Dieser Wert wurde am 29.10.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xiaomi-Aktie 56,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Xiaomi gewährte am 29.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 CNY, nach 0,06 CNY im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Xiaomi 67.354,91 CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 70.170,88 CNY umgesetzt worden.

Xiaomi dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 21.11.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,528 CNY je Aktie in den Xiaomi-Büchern.

