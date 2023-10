Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag mit Kursfeuerwerk

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,3 Prozent auf 1,72 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:21 Uhr 7,3 Prozent auf 1,72 EUR. In der Spitze legte die Xiaomi-Aktie bis auf 1,73 EUR zu. Mit einem Wert von 1,71 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 310.395 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2023 markierte das Papier bei 1,73 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 0,66 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.10.2022 bei 1,11 EUR. Abschläge von 35,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Xiaomi ließ sich am 29.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,15 CNY gegenüber 0,06 CNY je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 67.354,91 CNY, gegenüber 70.170,88 CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,01 Prozent präsentiert.

Am 21.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Xiaomi-Gewinn in Höhe von 0,526 CNY je Aktie aus.

