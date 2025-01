Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi reagiert am Vormittag positiv

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 5,13 EUR zu.

Um 09:14 Uhr ging es für das Xiaomi-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 5,13 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Xiaomi-Aktie bei 5,13 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,11 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 13.925 Xiaomi-Aktien.

Am 29.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xiaomi-Aktie 0,58 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,43 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Verlust von 72,21 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Xiaomi 0,000 HKD aus.

Am 18.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,21 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 100,66 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 76,54 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.03.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,817 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

