Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Xiaomi gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Xiaomi-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,0 Prozent auf 5,76 EUR.

Um 11:59 Uhr ging es für die Xiaomi-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 5,76 EUR. Die Xiaomi-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,75 EUR ab. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 5,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 219.140 Xiaomi-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 28,53 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 1,69 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 70,63 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Am 18.03.2025 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,39 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Xiaomi noch ein Gewinn pro Aktie von 0,20 HKD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Xiaomi im vergangenen Quartal 117,88 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 48,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xiaomi 79,18 Mrd. HKD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.05.2025 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Xiaomi-Aktie in Höhe von 1,30 CNY im Jahr 2025 aus.

