Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Montagmittag im Minus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 1,43 EUR ab.

Die Xiaomi-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:57 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 1,43 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Xiaomi-Aktie bis auf 1,42 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1,45 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 182.707 Xiaomi-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,62 EUR erreichte der Titel am 02.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Kursplus von 13,27 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,06 EUR am 25.10.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Verlust von 25,54 Prozent wieder erreichen.

Am 24.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,17 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Xiaomi noch ein Gewinn pro Aktie von -0,02 CNY in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59.477,13 CNY – das entspricht einem Minus von 18,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 73.351,50 CNY in den Büchern gestanden hatten.

Am 23.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Xiaomi-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,419 CNY fest.

