Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Montagnachmittag mit KursVerlusten

So entwickelt sich Xiaomi

Die Aktie von Xiaomi gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Xiaomi-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 1,42 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 16:05 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 1,42 EUR. In der Spitze fiel die Xiaomi-Aktie bis auf 1,42 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 1,45 EUR. Bisher wurden via Tradegate 251.454 Xiaomi-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2023 bei 1,62 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Kursplus von 13,85 Prozent wieder erreichen. Am 25.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 25,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 24.05.2023 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal -0,02 CNY je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Xiaomi mit einem Umsatz von insgesamt 59.477,13 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 73.351,50 CNY erwirtschaftet worden waren, um 18,91 Prozent verringert.

Am 23.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Xiaomi-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,419 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Ausblick: Xiaomi informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Samsung erarbeitet Mixed-Reality-Roadmap - Apple und Xiaomi sind schon weiter voraus

Xiamo-Aktie: Smartphones aus China übernehmen in Russland die Führung vor Apple, Samsung & Co.