Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Montagvormittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,6 Prozent auf 1,43 EUR ab.

Das Papier von Xiaomi befand sich um 09:15 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,6 Prozent auf 1,43 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Xiaomi-Aktie ging bis auf 1,43 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 1,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 142.504 Stück.

Am 02.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,62 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 13,18 Prozent Luft nach oben. Am 25.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 25,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Xiaomi ließ sich am 24.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 CNY gegenüber -0,02 CNY im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,91 Prozent zurück. Hier wurden 59.477,13 CNY gegenüber 73.351,50 CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 23.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Xiaomi-Gewinn in Höhe von 0,419 CNY je Aktie aus.

