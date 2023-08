Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag mit roter Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach unten. In der NASDAQ OTC-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 1,59 USD.

Die Xiaomi-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 23:20 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 1,59 USD. In der Spitze büßte die Xiaomi-Aktie bis auf 1,51 USD ein. Bei 1,58 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 88.234 Xiaomi-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 1,77 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,32 Prozent hinzugewinnen. Am 25.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,05 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 29.08.2023 hat Xiaomi die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,15 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xiaomi 0,06 CNY je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Xiaomi 67.354,91 CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 70.170,88 CNY umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Xiaomi am 21.11.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,489 CNY je Xiaomi-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Xiaomi-Aktie: Xiaomi leidet unter schwacher Nachfrage

Ausblick: Xiaomi legt Quartalsergebnis vor

Untersuchung gegen Tesla-Konkurrenten BYD: BYD soll in Indien Einfuhrsteuern unterschlagen haben