Xiaomi B stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Xiaomi B präsentierte am 24.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,15 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi B 0,470 CNY je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 107,24 Milliarden CNY – eine Minderung von 5,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 113,12 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
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