In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 107,24 Milliarden CNY – eine Minderung von 5,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 113,12 Milliarden CNY eingefahren.

Das EPS wurde auf 0,15 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi B 0,470 CNY je Aktie verdient.

Xiaomi B präsentierte am 24.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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