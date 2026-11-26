Xiaomi lud am 24.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,01 SGD gegenüber 0,040 SGD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 20,37 Milliarden SGD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,29 Milliarden SGD umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net