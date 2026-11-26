Xiaomi: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Xiaomi lud am 24.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 0,01 SGD gegenüber 0,040 SGD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite standen 20,37 Milliarden SGD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,29 Milliarden SGD umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Xiaomi
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xiaomi
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen