Xilinx erwirtschaftet höheren Umsatz und steigert die Dividende

Der amerikanische Technologiekonzern Xilinx Inc. (ISIN: US9839191015, NASDAQ: XLNX) zahlt seinen Aktionären eine Quartalsdividende von 37 US-Cents je Aktie. Gegenüber dem Vorquartal (36 Cents) ist dies eine Anhebung um 2,8 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 3. Juni 2019 (Record date: 16. Mai 2019).

Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 1,48 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht einer aktuellen Dividendenrendite von 1,06 Prozent beim derzeitigen Börsenkurs von 139,72 US-Dollar (Stand: 24. April 2019).

Im Fiskaljahr 2019 lag Umsatz bei 3,06 Mrd. US-Dollar nach 2,47 Mrd. US-Dollar im Vorjahr, wie Xilinx am Mittwoch ebenfalls mitteilte. Der Nettoertrag betrug 889,75 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 463,98 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Xilinx mit Firmensitz in San Jose, Kalifornien, ist der weltgrößte Entwickler und Hersteller von programmierbaren Logik-ICs. Die Aktie liegt seit Jahresanfang 2019 an der Wall Street auf dem aktuellen Kursniveau mit 64,05 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 35,4 Mrd. US-Dollar (Stand: 24. April 2019) auf.

Redaktion MyDividends.de