Xilio Therapeutics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

11.11.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 47,67 Prozent auf 10,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 19,1 Millionen USD gelegen.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,540 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Xilio Therapeutics hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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