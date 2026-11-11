Xilio Therapeutics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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Xilio Therapeutics hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,540 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 47,67 Prozent auf 10,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 19,1 Millionen USD gelegen.
Redaktion Finanzen.net
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