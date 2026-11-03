Xingguang A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Xingguang A hat am 31.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,13 CNY gegenüber -0,100 CNY im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 90,2 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 38,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 146,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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