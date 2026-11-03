Xingguang A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

03.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 90,2 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 38,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 146,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,13 CNY gegenüber -0,100 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Xingguang A hat am 31.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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