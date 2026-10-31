Xinhuanet: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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Xinhuanet hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,08 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,38 Prozent auf 463,6 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Xinhuanet 495,2 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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