Xinjiang Hongtong Natural Gas A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Xinjiang Hongtong Natural Gas A gab am 27.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 CNY gegenüber 0,080 CNY im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Xinjiang Hongtong Natural Gas A mit einem Umsatz von insgesamt 556,3 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 665,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 16,46 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.net