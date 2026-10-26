Xinjiang Torch Gas A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Xinjiang Torch Gas A hat am 24.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0,28 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xinjiang Torch Gas A 0,390 CNY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,32 Prozent zurück. Hier wurden 280,1 Millionen CNY gegenüber 334,8 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.net
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