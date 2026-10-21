Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) präsentierte in der am 20.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,150 CNY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) mit einem Umsatz von insgesamt 1,36 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,50 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 9,39 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.net
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