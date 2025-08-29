DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,45 +1,3%Dow45.159 -0,9%Nas21.213 -1,1%Bitcoin94.992 +2,0%Euro1,1633 -0,7%Öl69,11 +1,4%Gold3.526 +1,4%
Aktienkurs aktuell

Xpeng Aktie News: Xpeng am Abend mit Verlusten

02.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Xpeng gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Xpeng gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 20,69 USD abwärts.

Die Xpeng-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 20,69 USD abwärts. Der Kurs der Xpeng-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,49 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 20,67 USD. Bisher wurden heute 733.827 Xpeng-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 27,16 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xpeng-Aktie. Am 31.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 7,87 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 61,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Xpeng seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Xpeng veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Xpeng ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2,53 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,12 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Xpeng veröffentlicht werden.

In der Xpeng-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,198 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

