So bewegt sich Xpeng

Xpeng Aktie News: Xpeng schiebt sich am Abend vor

02.10.25 20:24 Uhr
Xpeng Aktie News: Xpeng schiebt sich am Abend vor

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Xpeng. Zuletzt konnte die Aktie von Xpeng zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 23,91 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xpeng
20,60 EUR 0,50 EUR 2,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Xpeng-Aktie konnte um 20:07 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 23,91 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Xpeng-Aktie bei 24,53 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,30 USD. Zuletzt wurden via New York 589.356 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Am 12.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,16 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xpeng-Aktie somit 11,98 Prozent niedriger. Am 18.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,07 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xpeng-Aktie 57,87 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Xpeng-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Xpeng ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Xpeng hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,19 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 2,53 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 125,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,192 CNY je Xpeng-Aktie.

Redaktion finanzen.net

