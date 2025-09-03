DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,39 -2,3%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin94.310 -1,6%Euro1,1650 -0,1%Öl66,83 -0,8%Gold3.550 -0,3%
Blick auf Xpeng-Kurs

Xpeng Aktie News: Xpeng tendiert am Abend tiefer

04.09.25 20:25 Uhr
Xpeng Aktie News: Xpeng tendiert am Abend tiefer

Die Aktie von Xpeng gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Xpeng-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 19,83 USD abwärts.

Das Papier von Xpeng befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,1 Prozent auf 19,83 USD ab. In der Spitze fiel die Xpeng-Aktie bis auf 19,67 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 19,78 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Xpeng-Aktien beläuft sich auf 645.465 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 27,16 USD. 36,96 Prozent Plus fehlen der Xpeng-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 8,11 USD fiel das Papier am 10.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 59,10 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 19.08.2025 lud Xpeng zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Xpeng ebenfalls -0,19 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 125,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,53 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,12 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,217 CNY je Xpeng-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

