Xpeng Aktie News: Xpeng steigt am Freitagabend

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Xpeng. Zuletzt ging es für das Xpeng-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 19,87 USD.

Die Xpeng-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 19,87 USD. Die Xpeng-Aktie zog in der Spitze bis auf 20,11 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 19,84 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 522.225 Xpeng-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 27,16 USD. Der derzeitige Kurs der Xpeng-Aktie liegt somit 26,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 8,11 USD fiel das Papier am 10.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xpeng-Aktie 59,18 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xpeng-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 19.08.2025 lud Xpeng zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Xpeng hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,19 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 125,58 Prozent auf 2,53 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Xpeng Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,217 CNY je Xpeng-Aktie.

