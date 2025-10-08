DAX24.622 +1,0%Est505.649 +0,6%MSCI World4.344 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.919 +0,6%Bitcoin105.351 +1,0%Euro1,1628 -0,3%Öl66,01 +0,4%Gold4.044 +1,5%
Xpeng im Fokus
Xpeng Aktie News: Xpeng am Mittwochnachmittag im Plus

08.10.25 16:10 Uhr
Xpeng Aktie News: Xpeng am Mittwochnachmittag im Plus

Die Aktie von Xpeng zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 23,92 USD zu.

Xpeng
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 23,92 USD zu. In der Spitze legte die Xpeng-Aktie bis auf 24,04 USD zu. Bei 23,71 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Xpeng-Aktie belief sich zuletzt auf 97.099 Aktien.

Am 12.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xpeng-Aktie. Bei 10,07 USD erreichte der Anteilsschein am 18.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Xpeng ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Xpeng ebenfalls -0,19 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite standen 2,53 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,12 Mrd. USD umgesetzt.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,192 CNY je Xpeng-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Xpeng und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: helloabc / Shutterstock.com

