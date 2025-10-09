DAX24.652 +0,2%Est505.631 -0,3%MSCI World4.338 -0,3%Top 10 Crypto16,93 -2,1%Nas22.999 -0,2%Bitcoin104.950 -1,1%Euro1,1554 -0,6%Öl65,85 -0,4%Gold4.017 -0,6%
Xpeng Aktie News: Investoren fliehen am Nachmittag aus Xpeng

09.10.25 16:09 Uhr
Xpeng Aktie News: Investoren fliehen am Nachmittag aus Xpeng

Die Aktie von Xpeng gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Xpeng-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 5,2 Prozent auf 22,94 USD ab.

Die Xpeng-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 5,2 Prozent auf 22,94 USD nach. Der Kurs der Xpeng-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 22,87 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,50 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 491.075 Xpeng-Aktien.

Am 12.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 27,16 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xpeng-Aktie. Am 18.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,07 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xpeng-Aktie 127,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xpeng 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Xpeng am 19.08.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 125,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,53 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,192 CNY je Xpeng-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

