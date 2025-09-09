Xpeng Aktie News: Xpeng am Mittwochabend im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Xpeng. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 3,2 Prozent auf 20,08 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Xpeng nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 3,2 Prozent auf 20,08 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Xpeng-Aktie bis auf 20,06 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,28 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 895.876 Xpeng-Aktien den Besitzer.

Am 12.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 27,16 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xpeng-Aktie somit 26,07 Prozent niedriger. Am 13.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,39 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 58,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xpeng-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 19.08.2025 lud Xpeng zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Xpeng ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Xpeng im vergangenen Quartal 2,53 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 125,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xpeng 1,12 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert.

Laut Analysten dürfte Xpeng im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,217 CNY einfahren.

Redaktion finanzen.net

