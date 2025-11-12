Xpeng Aktie News: Xpeng tendiert am Abend auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Xpeng. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 27,38 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Xpeng nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 2,5 Prozent auf 27,38 USD. Zwischenzeitlich weitete die Xpeng-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,78 USD aus. Bei 27,29 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.640.731 Xpeng-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,23 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 3,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,15 USD am 03.01.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 59,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xpeng 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 19.08.2025 legte Xpeng die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Xpeng ebenfalls -0,19 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite standen 2,53 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,12 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Xpeng wird am 17.11.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 24.11.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,031 CNY je Xpeng-Aktie.

Redaktion finanzen.net

