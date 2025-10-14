Xpeng Aktie News: Xpeng am Abend mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Xpeng. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 21,41 USD.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 21,41 USD. Die Xpeng-Aktie sank bis auf 20,82 USD. Bei 21,01 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Xpeng-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 397.817 Stück gehandelt.

Am 12.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,16 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,86 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,07 USD am 18.10.2024. Derzeit notiert die Xpeng-Aktie damit 112,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Xpeng-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Xpeng am 19.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 2,53 Mrd. USD gegenüber 1,12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Xpeng Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

2025 dürfte Xpeng einen Verlust von -1,147 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

