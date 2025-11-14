Xpeng Aktie News: Xpeng am Nachmittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Xpeng. Das Papier von Xpeng gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,2 Prozent auf 25,80 USD abwärts.

Die Xpeng-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 2,2 Prozent auf 25,80 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Xpeng-Aktie bis auf 25,04 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 25,25 USD. Der Tagesumsatz der Xpeng-Aktie belief sich zuletzt auf 723.096 Aktien.

Am 12.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,23 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 9,42 Prozent Plus fehlen der Xpeng-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,15 USD. Dieser Wert wurde am 03.01.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xpeng-Aktie derzeit noch 56,78 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Xpeng-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Xpeng ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,19 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 125,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,53 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Xpeng am 17.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 24.11.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,035 CNY je Xpeng-Aktie.

